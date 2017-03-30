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Tudor'dan Ahmet Çalık'a: 5 kilo ver formayı kap

Ahmet Çalık'la bir görüşme gerçekleştiren Tudor, genç stopere fazla kilolarından kurtulması gerektiğini söyledi.

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Tudor'dan Ahmet Çalık'a: 5 kilo ver formayı kap

Türkiye’nin Moldova’yı 3-1 yendiği maçta bir kafa golü atan Ahmet Çalık’a Galatasaray’daki hocası Igor Tudor’dan hem övgü hem de uyarı geldi. 

5 KİLO FAZLAN VAR

 

Hırvat çalıştırıcının Ahmet’e, “Beslenmene dikkat etmek zorundasın. 5 kilo fazlan var ve bunu vererek daha fit bir hale gelmen gerekiyor. Sende çok büyük bir potansiyel görüyorum ama bir sporcu yediğine içtiğine dikkat eder. Bu kiloları verirsen hızın da artacak. Sana forma vereceğim ama dört dörtlük olman için dediklerimi yapmalısın” ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

 

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