Tudor'dan istifa açıklaması

Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından Igor Tudor, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Igor Tudor'un sözleri:

"Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Orada konuşulanlar soyunma odasında kalacaklar. Kendi evimizde Kasımpaşa'ya 3-1 gibi kötü bir skorla kaybettik. Onları bu sonuçtan ötürü tebrik ediyorum. Biz kötü bir performan sergiledik.

Böyle bir sonuç olmaması gerekiyor. Anlamakta zorlanıyorum. Özellikle, bugünkü performansı açıklamam zor. Son iki maçta iyi oynayan bir Galatasaray vardı. İyi bir psikoloji vardı, iyi bir hava vardı."

İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL

"Herhangi bir istifa gibi bir durum yok ortada. Kesinlikle gelecek ile ilgili bir şey konuşmadık. Bu maç ile ilgili şeyler konuşuldu. Önümüzdeki sezonla ilgili şu anda konuşmamız mantıksız olur.''





BRUMA KONUSU

"Ben hoca olarak bazı şeylere gözümü yumabilirim, tek gözümü kapatabilirim, bu gruba bazen iki gözümü de. Fakat, hoca ile oyuncu arasında saygı anlamında bazı limitler vardır. Bu limitler olmazsa zaten ciddi bir kulüp olamazsınız."