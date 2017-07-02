Tudor'dan Maicon'a tam not

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Maicon, teknik direktör Igor Tudor'un gözüne girdi. Hırvat teknik adam, fiziksel durumu iyi olan Brezilyalı stoperin hırsından ve antrenman performansından oldukça memnun.
AVRUPA MAÇINDA İLK 11'DE
Maicon'un savunmaya büyük katkı sağlayacağını düşünen Tudor, 13 Temmuz'da oynanacak Östersunds maçında Brezilyalı oyuncuyu ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Maicon'un performansını yardımcılarıyla da değerlendiren Galatasaray teknik direktörü, genç oyuncuların da tecrübeli savunmacıyı örnek almalarını istiyor.
10.haftası geride kalan Brezilya Ligi'nde 7 maçta forma giyen Maicon, 1 sarı kart görmüştü.