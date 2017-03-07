Tudor'dan önce Terim'i de tribüne göndermişti

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Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

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Dursun Özbek döneminde transfer edilen futbolcuların birçoğundan hiç verim alınamaması Galatasaraylı taraftarları bir hayli kızdırdı...

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

Bayer Leverkusen'in yeni hocası Tayfun Korkut oldu

Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

Brezilya 3. Ligi'nde Catanduvense ile Comercial takımları arasında oynanan mücadelede santradan gol atıldı.

Hakem Ali Palabıyık, Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'u 4. hakeme fiziksel müdahalede bulunduğu için tribüne gönderdi.

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini son dakikada Eren Derdiyok'un attığı golle 3-2 yendi.

Podolski'yi 2.6 milyon Euro'ya satarak taraftarın tepkisini toplayan yönetim, Tudor'la yıldızı barışmayan Sneijder'i de satmaya karar verdi.

Sezon başında sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Olcan Adın'ın sarı-kırmızılı kulübe 14 milyon liralık dava açtığı ortaya çıktı.

Olcan Adın Galatasaray'dan 14 milyon TL alacak

Aralarında Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 5 futbolcu, sert eleştirilere maruz kalan Mehmet Topal'a sahip çıktı.

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

3 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

4 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

5 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

6 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Mehmet Topal: Hakem olsam golü vermezdim Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

8 Eski Aslan yine olay çıkardı Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

9 Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.