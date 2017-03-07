Tudor'dan önce Terim'i de tribüne göndermişti

Antalyaspor - Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'ın tribüne gönderdiği ilk Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor değil.
TERİM'İ OYUNU ATTIRMIŞTI
6 Nisan 2013'te Cimbom'un Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maçın 44. dakikasında tartıştığı Fatih Terim'i orta hakem Süleyman Abay'a şikayet eden Palabıyık, Terim'in tribüne yollanmasına neden olmuştu.
Dün de 4. hakem Hakan Ceylan'ın uyarısıyla orta hakem Ali Palabıyık Igor Tudor'u oyundan attı. 33. dakikada Antalyaspor lehine çalınan faulde çileden çıkan Hırvat çalıştırıcı sağlık çantasını tekmeledi. 4. hakeme Josue'nin, Serdar'a değil topa müdahale ettiğini söyleyip itirazlarını sürdürünce kendini tribünde buldu.