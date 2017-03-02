Tudor'dan oyuncularına Devler Ligi mesajı

Derbiden mağlubiyetle ayrılması üzerine Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 10’a çıkan G.Saray’daki olumsuz havayı Igor Tudor ve yönetim, 20 milyon Euro anlamına gelen Şampiyonlar Ligi hedefini gösterip dağıtmak adına kolları sıvadı.

Futbolcularla bir toplantı yapan Tudor, Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmenin hem ekonomik hem de prestij tazelemek adına önemine dikkat çekti. Beşiktaş yenilgisiyle demoralize olan futbolcularıyla görüşen Hırvat hoca, “Önümüzde 12 hafta ve toplayabileceğimiz 36 puan var. Çalışmaktan vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.

'DERBİDE YENİLGİYİ HAK ETMEDİK'

Kamuoyunda G.Saray’ın lige havlu attığına dair ortaya atılan yorumlardan rahatsız olan Tudor, “G.Saray’ın geleceği için Devler Ligi’ne katılım çok ama çok önemli. Moral bozmak yok. Derbide mağlubiyeti hak etmedik ve şanssız bir gol yiyip kaybettik. Ancak her şey bitmiş, tükenmiş gibi durmayın” dedi.

Hırvat teknik adam; "Mücadeleden, çalışmaktan vazgeçmeden oynamalı ve kalan 12 haftada Galatasaray adına en iyisini yapmalıyız” diyerek oyuncularını motive etti.

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’ne katılım adına şampiyon ya da ikinci olması gerekiyor. Cimbom ile Beşiktaş’ın en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı ise 6.