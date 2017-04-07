Tudor'dan Selçuk'a: Benim Pirlo'm sensin

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, son 2 sezonun psikolojik olarak en iyi sürecini yaşıyor.

TUDOR'UN GELİŞİ SELÇUK'A YARADI

Sarı-kırmızılı takımda başarılı geçen 4 yılın ardından, geçen sezon ve bu sezon topun ağzına koyulan tecrübeli futbolcu Teknik Direktör Igor Tudor'un Florya'ya gelişiyle performansını bir hayli yükseltti, kendisine yönelik eleştirileri de azalttı.

Tudor dönemindeki 6 maçta 4 gol atıp, 2 asist yapan 32 yaşındaki futbolcu Hırvat hocanın prensi oldu. İkilinin arasında su sızmıyor.

Selçuk, genç çalıştırıcının takım içindeki de en büyük danışmanı. Galatasaray kaptanının son iki sezondur sarsılan öz güveni Tudor'un takımın başına geçmesiyle yeniden sağlamlaşırken, Hırvat çalıştırıcı Selçuk'la bir görüşme yaparak kendisine güvenini bir kere daha gösterdi.

PİRLO BENZETMESİ

Bir futbolcuda öncelikle fiziksel duruma baktığını her fırsatta dile getiren Tudor, Selçuk'a kondisyon ve dayanıklılık olarak iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Genç teknik adam oyuncusuyla yaptığı görüşmede "Bu kadar eleştirilmene anlam veremiyordum. Seninle yakından çalışınca şimdi tamamen anlamsız buluyorum. Gayet fit durumdasın. Ayrıca her mücadeleci takımın bir de beyine ihtiyacı vardır. Geçtiğimiz yıllarda Juventus'ta Pirlo'nun üstlendiği görevi burada sen üstleneceksin. Benim Pirlo'm sensin. Seneye de takımın beyni sen olacaksın" ifadelerini kullandı.

Moral ve motivasyonu daha üst seviyeye çıkan Selçuk, ikinci baharını yaşıyor.