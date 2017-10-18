Tudor'dan yöneticilere: Florya'ya gelmeyin

Fenerbahçe'nin maçlarını yeniden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, tüm rakip oyuncular için de ayrı ayrı DVD'ler hazırlattı.

Galatasaraylı her oyuncu istediği anda istediği oyuncuyu en ince ayrıntısına kadar izleyebiliyor.

TAKIMDA PRES İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'a göre derbinin kilidi "doğru pres."

İdmanlarda sürekli olarak 3'lü pres çalıştıran Hırvat teknik adam, kanatlara pas bağlantısını kesmenin hayati önem taşıdığını anlatıyor. Özellikle Giuliano, Valbuena ve Janssen'in her top aldığında 3'lü presle bunaltılmasını istiyor.

FLORYA YASAĞI GETİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde yönetimden ilginç talepleri oldu.

Derbi için özel prim talep etmeyen Hırvat teknik adam ayrıca kazanma serisini psikolojiye bağlandığı için yöneticilerin tesislere gelerek futbolcuların kafasını karıştırmamasını da istedi.