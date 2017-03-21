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Tudor'dan yönetime 1 aylık rapor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yönetimle bir araya gelip gelecek sezona dair bir rapor sunacak.

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Tudor'dan yönetime 1 aylık rapor

Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'da görev yaptığı ve Florya'da 1 aydan bu yana gözlemlediği sorunları konuşmak için Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özbek'le bir araya gelmek istedi.

1 AYLIK GÖZLEMLERİNİ AKTARACAK

Sarı-kırmızılı takımın performansı, kazanma-mücadele hırsı ile Florya'daki bazı futbolcularının yer aldığı düzenden memnun olmayan Tudor, bu görüşmede tespitlerini tek tek yönetime aktaracak. Hırvat hoca, 1 aydaki tecrübe ve gözlemleriyle alakalı sorunları rapor edecek.

Bu görüşmede takımda yapılacak revizyon ve neşteri vurmak adına zamanlama üzerine de konuşulacak.

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