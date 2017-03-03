Tudor'dan yönetime Florya yasağı

Derbiyi kaybettiği Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen G.Saray'da teknik direktör Tudor'un, Sportif AŞ yöneticileri Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'na yolladığı "Florya benden sorulur" mesajı sarı-kırmızılı camiada büyük yankı buldu.

'SADECE SİZE HESAP VERİRİM'

Başkan Dursun Özbek'in görevlendirdiği ve kulübün yönetim kurulunda yer almayan iki ismi Florya'da görmek istemeyen Hırvat teknik adamın tavrı, sosyal medyada büyük destek gördü. G.Saraylı taraftarlardan İgor Tudor'a büyük destek yağarken, genç hocanın "Sadece size hesap veririm" dediği Başkan Özbek'in bu çağrıya net bir yanıt vermediği öğrenildi.

GALATASARAY'IN KALBİ FLORYA

Florya adeta Galatasaray'ın kalbinin attığı yer. Her dönem Florya'da neler yaşandığı, kimin Florya'ya hakim olduğu tartışma konusu olmuştur.

Fatih Terim, Mustafa Denizli gibi karizması kuvvetli teknik adamlar Florya'da ipleri ele alırken, bazı hocalar ise yönetimin isteklerine göre hareket ederek bir nevi kendi sonunu hazırlamıştır.

Bu durumun farkına varan Tudor da Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek gibi isimleri Florya'nın dışında tutarak sarı-kırmızılı yönetime mesaj verdi.