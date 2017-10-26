Tudor'la Çalımbay kazanmanın planlarını yapıyor

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe ile berabere kalan lider Galatasaray, yeni hocası Rıza Çalımbay'la çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'a konuk olacak.

Bir yanda üst üste ikinci kez puan kaybetmek istemeyen Tudor, diğer yanda ise geçen hafta Malatya'ya şanssız bir golle yenilen ve bu kez kazanmaya kararlı olan Rıza Çalımbay.

İki hoca kazanmak için futbolcularına uyarı üstüne uyarı yapıyor. Çalımbay, Galatasaray karşısına ilk kez 2001- 02'de Göztepe'yi çalıştırırken çıktı ve 4-1 yenildi. Deneyimli hoca, o tarihten bu yana Galatasaray'la 27 kez karşı karşıya geldi.

Tudor, 2016-17 sezonunda biri Karabük'ün diğeri G.Saray'ın başında olmak üzere Trabzon'la iki kez karşılaştı. Karabük'le 4-0 kazanırken, Galatasaray ile 2-0 mağlup oldu.

"TRABZONSPOR MAÇI KRİTİK VİRAJ"

Galatasaray maçının kritik olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay; "Şimdi daha çok çalışma zamanı. Galatasaray maçı camiamız için çok önemli, kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, savaşacağız. Bazı oyuncularımızın sakat, bazılarının cezalı olması bizim için dezavantaj. Ancak biz maçı çevirebilecek güçte bir takımız. Derbiyi iyi bir sonuçla tamamlamak istiyorsak tempomuzu çok artırmamız gerekiyor. Böyle bir galibiyete camiamızın ihtiyacı var." dedi.

Fenerbahçe maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da ise Tudor, Trabzonspor maçının kritik bir viraj olduğunu belirterek; "Bu maç Trabzonspor için çıkış maçı. Varlarını yoklarını ortaya koyacaklar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çok hırslı ve agresif olacaklardır. Dikkatli olmak zorundayız. Derbiden daha zor bir maça çıkacağız, bunu aklınızdan çıkarmayın. Her zamankinden daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Aksi halde şampiyonluk yolunda büyük yara alırız." şeklinde konuştu.