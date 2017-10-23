Tudor'lu Galatasaray'ın derbilerde golü yok

Puanını 23 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor ile çıktığı üçüncü derbide de gol atamadı.

3 MAÇTIR GOLÜ YOK

Hırvat teknik adam yönetiminde 3 derbiyi de sahasında oynayan sarı-kırmızılı ekip; geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Galatasaray ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı lig tarihinde maç kazanamadığı en uzun seriyi yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 9 derbiden de galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray bu süreçte 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde Fenerbahçe'yi son olarak 10 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.