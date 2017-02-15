Tudor'un alacağı maaş ortaya çıktı

Galatasaray, 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Igor Tudor'un sözleşmesine çok kritik bir madde koydurdu.

2.2 MİLYON EURO ALACAK

Igor Tudor'a 1.5 yıl için 2.2 milyon euroya ödeme sözü verirken, sezon sonunda Hırvat hocanın performansına göre hareket etmek isteyen Galatasaray, sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi koydurdu.

TAZMİNAT ÖDEMEDEN YOLLANABİLECEK

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Galatasaray, Tudor'un ligde gösterdiği performanstan memnun kalmazsa sezon sonunda Hırvat antrenörü tazminat ödemeden yollayabilecek.

Galatasaray, Karabükspor'dan 1 sezon için 600 bin euro alan Tudor'a yarım sezon için 700 bin euro civarında bir ödeme yapacak.

KARABÜK'E 150 BİN EURO

Galatasaray yönetimi, Tudor ile yola devam edilmezse, Karabükspor'a ödenen 150 bin euro fesih parası ile birlikte toplam 850 bin euroluk bir maliyet yüklenmiş olacak.

AYHAN AKMAN DEVAM EDECEK

Öte yandan Hırvat teknik adamın yardımcısı belli oldu. Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'in yardımcısı olan Ayhan Akman, Tudor'la da çalışmaya devam edecek.