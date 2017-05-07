Tudor'un Bruma'yı neden oyundan aldığı ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, olağandışı hareketlerine bir yenisini ekledi, Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü Bruma’yı henüz 18. dakikada oyundan aldı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN OYUNDAN ALDI

Portekizli futbolcu, bu süre içerisinde iki top kaybetti ve savunmasına yardım etmediği gerekçesiyle hocasını kızdırdı. Bunun üzerine oyuncusunu uyaran Hırvat teknik adam, ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Futbolcunun kendisine küfür ettiğini gören Tudor, 18. dakikada Bruma’yı kenara aldı.

LİMİTİ AŞTI DEMİŞTİ

Taraftar bunu bilmediği için sosyal medyada Tudor topa tutulurken, bu durumun Bruma’yı kulüpten uzaklaştıracağı ileri sürüldü. Bu arada Portekizli futbolcunun menajeri de sözleşmenin uzatılması amacıyla İstanbul’a geldi.

Bruma’nın oyundan çıkarmasıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Tudor, “Ben hoca olarak bazı şeyleri görmezden gelebilirim. Tek gözümüzü kapatabilirim. Bazen bu grup için 2 gözümü de kapatabilirim. Ancak ciddi bir kulüp, ciddi bir takım olmak istiyorsanız, limitler aşıldığı zaman göz yumamazsınız. Bruma’yı çok seviyorum. Mükemmel bir oyuncu ve iyi bir insan” yorumunu yaptı.