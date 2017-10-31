Tudor'un Gomis'i oyundan alma sebebi

Sezona fırtına gibi başlayan ancak Galatasaray'ın son 3 hafta maçında 90 dakika sahada kalamayan Bafetimbi Gomis'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında bu durum çok önemsenmezken Fransız yıldızın, Trabzonspor karşısında 54. dakikada kenara alınması şaşkınlıkla karşılandı. Tudor'un, takımın gole ihtiyacı olduğu anlarda 9 golü bulunan Gomis'i çıkarması sert bir şekilde eleştirilmişti.

Ancak, Tudor'un Gomis'i performans ve taktik gereği değil 'strese bağlı; bayılma' ihtimali nedeniyle kulübeye çekildiği iddia edildi. Trabzonspor karşılaşmasında oyunun sertleşmesi ve gerginliğin artması üzerine yıldız oyuncuyu riske etmek istemediği ve oyundan çıkardığı öğrenildi. Gomis, değişiklik için 4. Hakemin numarasını kaldırmasının ardından ellerini açarak "Ben mi, neden?" şeklinde tepki göstermişti.

ÖNLEM İÇİN DEĞİŞİKLİK

Hırvat hoca, Gomis'in strese bağlı baygınlık hastalığına karşı önlem için bu değişikliği yaptığını açıklamak istemezken sorular üzerine, konuyu 'teknik' olarak geçiştirdiği konuşuluyor.

MEDYAYA DEMEÇ YOK

G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis'in strese dayalı bir hastalığı olduğunu fakat futbol oynamasına engel bir durumunun olmadığını söylemişti. İnce, "Gomis'in yapısal bir kalp problemi yok. Ancak bu bayılmaları yaşaması muhtemel... Yaşayacaktır da bu son derece normal" demişti. Yener İnce, Vazovagal Senkop rahatsızlığı bulunan kişilerin stres ve heyecan altında baygınlık geçirdiğini belirtmişti