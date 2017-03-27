Tudor'un gözü Kramaric ve Stark'ta

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Geleceğin G.Saray'ı"nı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.

KRAMARİC VE STARK'I ALIYOR

Tudor'un, savunma ve hücum hattında bu sezon büyük sıkıntı çeken Aslan'da, forvette Hoffenheim'ın yıldızı Andrej Kramaric, defansta da Niklas Stark transferi üzerinde durduğu öğrenildi.

Forvette hızlı ve adam geçme özelliği olan bir isme ihtiyaç duyan Tudor'un, benzer özelliklli, Bundesliga'da 11 gol, 7 asistle oynayan Hoffenheim'ın 25 yaşındaki Hırvat golcüsü Kramaric'i hücumda Eren'le birlikte düşündüğü bildirildi.

Defansta ise Serdar-Ahmet ikilisiyle yeni sezona girmeyi planlayan genç teknik adamın, yanlarına uzun boylu, sağlam bir stoper olarak Hertha Berlin'in 1.90 boyundaki, 21 yaşındaki Ümit Milli stoperine kanca attığı kaydedildi.

BONSERVİS İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

10 milyon euro değer biçilen Kramaric'in 2020, 8 milyon euro'luk Stark'ın ise 2022'ye kadar kontratı bulunurken, Tudor'un çözüm beklediği sarı-kırmızılı kurmayların bonservis için şartları zorlayacağı ifade edildi.