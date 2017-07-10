Tudor'un gözüne giren genç

Belhanda, Maicon ve Gomis’i kadrosuna katan Galatasaray, yerli futbolcularına da birer birer veda edince Galatasaray yönetimi Igor Tudor’a önemli bir uyarı yaptı.

Galatasaray kadrosuna en az 7 transfer talep eden Igor Tudor’un alınmasını istediği futbolcuların tamamı yabancı olunca Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, Hırvat hocaya lig statüsünü anlattı ve ekledi “Yerli oyuncu transferi de yapmak zorundayız Tercihlerimizden bazıları statü gereği Türk futbolcu olmalı.”

ALTYAPI ŞARTI VAR

Peki Galatasaray yönetimi bu erken uyarıyı Tudor’a neden yaptı! Süper Ligde her kulüp statü gereğince kadrosunda 4’ü alt yapı, 4’ü Türkiye’de yetişmiş olmak üzere toplam 14 yerli oyuncu bulundurmak zorunda!

Ancak şu anda Galatasaray’da Sabri ile yolların ayrılması, Hakan Balta’nın kadro dışı bırakılması, Semih Kaya, Sinan Gümüş ve Cenk Gönen’in ise transferleri adına geri sayıma geçmesi ile birlikte ’14 yerli’ statüsü sıkıntıya girdi.

RECEP GÜL TUDOR'UN GÖZÜNE GİRDİ

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların buradaki planı ise ‘4’ü alt yapıdan yetişme statüsünü de yerine getirmek adına U17 takımında profesyonel sözleşme imzaladığı gençlerden bazıları A Takım kadrosuna alınacak.

Alınan bilgiye göre Slovakya kampına götürülen Recep Gül'un Tudor'un gözüne girdiği ve A takıma alınacağı öğrenildi.



