Tudor'un hücum hattı sağlam

Pazartesi günü deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacak sarı kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor özellikle hücumda bir çok alternatife sahip.

BRUMA İYİLEŞTİ SNEİJDER FORMA BEKLİYOR

Sakatlığı nedeniyle Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyen Bruma iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Portekizli oyuncu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çekiyor. Tudor, fiziksel olarak hazır olursa Bruma'yı ilk 11'de oynatacak.

Adanaspor maçında yedek kalan Sneijder ise Başakşehir maçında Tudor'dan forma bekleyen isimlerden biri. Hollandalı yıldız, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi iddiasını etkileyecek maçta sahada yer almak istiyor. Tudor, Sneijder'in antrenman performansını yakından takip ediyor.

PODOLSKİ VE EREN HAZIR

Hücumdaki bir diğer önemli isim ise Podolski. Alman yıldız, taktik çalışmalarda as takımda yer alıyor ve Tudor'un güvendiği isimlerin başında geliyor.

Başakşehir maçında hücumdaki alternatiflerden biri de Ered Derdiyok. Zaman zaman sakatlıklardan dolayı formayı kaptıran Eren, Başakşehir karşılaşmasında oynayarak takıma katkı vermek amacında.

Hücumda 4 silahı olan Tudor, henüz son kararını vermedi. Haftasonu yapılacak taktik çalışmalar, Hırvat teknik adam için belirleyici olacak.