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Tudor'un ilk hedefi Mario Mandzukic

Galatasaray'ın Hırvat teknik adamı Igor Tudor, gelecek sezonun ilk transferini vatandaşı Mandzukic'i alarak yapacak.

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Tudor'un ilk hedefi Mario Mandzukic

Yaz transfer dönemi için Galatasaray’da flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’la da adı anılan Juventus’un dünyaca ünlü forveti Mario Mandzukic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

30 yaşındaki yıldız golcünün, Igor Tudor’un listesinde ilk sırada olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi’ne katılma durumuna göre bu transfer için menajerlere yetki vereceği savunuldu.

Eski kulübü Juventus ile iyi ilişkileri bulunan Igor Tudor’un, vatandaşı olan Mandzukic’i Galatasaray’a getirebileceği ifade edildi.

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