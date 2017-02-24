Tudor'un ilk hedefi Mario Mandzukic

Yaz transfer dönemi için Galatasaray’da flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’la da adı anılan Juventus’un dünyaca ünlü forveti Mario Mandzukic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

30 yaşındaki yıldız golcünün, Igor Tudor’un listesinde ilk sırada olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi’ne katılma durumuna göre bu transfer için menajerlere yetki vereceği savunuldu.

Eski kulübü Juventus ile iyi ilişkileri bulunan Igor Tudor’un, vatandaşı olan Mandzukic’i Galatasaray’a getirebileceği ifade edildi.