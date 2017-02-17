Tudor'un ilk işi savunma

Igor Tudor, Galatasaray’ın başındaki ikinci idmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, bir bölümü GSTV’den canlı yayınlanan antrenmanda otoriter tavırlarıyla dikkat çekti. Yayınlanmayan bölümde ise taktik provalara başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, ilk değişikliğini 4-4-2 sistemiyle yapıyor.

CHEDJOU DÖNÜYOR BALTA SOL BEKE

Sneijder’in sakatlığı nedeniyle 10 numarasız bu sistemi deneyen Tudor’un en önemli hamlesi savunmada olacak. Kadro dışı kaldıktan sonra gönderilmeye çalışılan, ancak takımda kalınca affedilen ve Riekerink tarafından tercih edilmeyen Chedjou’yu 11’e hazırlayan Tudor, Hakan Balta’yı ise sol beke çekerek, kademeleri güçlendirmeye çalışacak. Hırvat hocanın Josue’yle de özel olarak ilgilendiği, gelen haberler arasında.

ÖNCE SAVUNMA GÜVENLİĞİ

Tudor’un asıl değişimi ise önümüzdeki hafta taktik çalışarak Beşiktaş derbisinde yapmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda genç çalıştırıcının 3-5-2 deneyebileceği belirtiliyor. Bu 3-5-2’nin kenarlarında ise bekler olacak ve böylece bir anlamda 5’li savunma denenecek. Bu şekilde önce defans güvenliğini ön plana alan Tudor, bu düşüncesini takıma da aktardı. Asıl provalar ise gelecek hafta itibariyle yapılacak.