Tudor'un ilk transferi Hırvatistan'dan olacak

Hırvat basını, Tudor'un yeni takımına eski takımı Hajduk Split'in golcüsü Said Ahmed Said'i götüreceğini gündeme getirdi.

KARABÜK'E DE İSTEMİŞTİ

23 yaşındaki Ganalı oyuncu için Tudor'un daha önce de Karabükspor için görüşmeler yaptığı ama rakamların yüksekliği nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Said'in maliyetini ancak Galatasaray gibi bir kulübün karşılayabileceği belirtilen haberlerde Said'in Tudor'un takıma çok faydalı olacağı yorumu da yapıldı.

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