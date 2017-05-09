Tudor'un istediği 3 futbolcu

Kötü bir sezon geçiren Galaatsaray, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Galatasaraylı yöneticiler transferlerle görüşmek için harekete geçti. Galatasaray'ın hedefinde; Bony, Bajic ve Coentrao var.

BONY KİRALANACAK

Sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester City’de bulunan Wilfried Bony’nin transferi için uzun süredir takipte olan Galatasaray, harekete geçiyor.

Futbol direktörü Cenk Ergün’ün, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek hem oyuncunun menaceriyle hem de City kulübüyle görüşme yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Ancak uygun bir satın alma opsiyonu üzerinde mutabakat sağlanırsa, Galatasaray’ın bu maddeyi de kontrata koyduracağı bildirildi.

KONYA'NIN GOLCÜSÜNÜ İSTEDİ

Galatasaray’a sürpriz golcü adayı... Lukas Podolski’nin takımdan ayrılacak olması sebebiyle forvet transferi çalışmalarını dört koldan sürdüren Sarı- Kırmızılılar, gözünü Konyaspor’un santrforu Rijan Bajic’e çevirdi.

Bu sezon 28 Süper Lig maçında 15 gol atmayı başaran 23 yaşındaki Bosna Hersek’li futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmak isteyen yönetimin, şimdiden maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi. Konya’nın geçen sezon başında 500 bin Euro’ya renklerine bağladığı 1.89’luk golcü için 2.5 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

YENİ HEDEF COENTRAO

Öte yandan Portekiz medyasında çıkan haberlere göre, Real Madrid’den ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki sol bek Fabio Coentrao için Sporting Lizbon ve Galatasaray yarış halinde...

Bu sezon Real Madrid’de sadece 6 maçta forma giyebilen Portekizli futbolcunun İspanyol kulübünce gözden çıkarıldığı belirtiliyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray cephesinde de, Lionel Carole’ün satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.