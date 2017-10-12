Tudor'un Konya 11'i hazır

Tudor, kazanan kadroyu genel hatlarıyla koruyacak. Konyaspor mücadelesinde kaleyi Muslera koruyacak. Deneyimli kaleci, 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Uruguay Milli Takımı'ndan uzun süren yolculuğun ardından döndü ve maçta oynayabilecek durumda.

Savunmanın sağında Mariano, stoperde ise Maicon forma giyecek. Maicon'un yanında Serdar şans bulacak. Sarı kart sınırında olan milli futbolcu, Tudor tarafından uyarıldı. Hırvat teknik adam, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde Serdar'a ihtiyacı olduğunu belirterek kart konusunda dikkatli olmasını istedi. Sol bek için henüz son kararını vermeyen Tudor, Latovlevici ve Linnes arasında tercihini maç günü yapacak.

TUDOR SİSTEMİ BOZMAYACAK

Orta sahada Fernando ve Ndiaye savunmanın önünde forma giyecek. Milli Takım'da başarılı bir performans ortaya koyan Selçuk ise ikinci yarı oyuna girebilir. Hücumu Feghouli, Belhanda ve Rodrigues ile destekleyecek olan sarı kırmızılılarda 2 haftadır golle buluşamayan Gomis tek forvet olarak sahaya çıkacak.

Fransız golcü ile antrenmanlarda yakından ilgilenen Tudor, ligde bu tarz dönemler olabileceğini söyleyerek kendisine olan güvenini ortaya koydu. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığının nüksetmemesi için tedbir amaçlı dinlendirilen Tolga dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Milli futbolcunun Fenerbahçe maçına yetişeceği, Tudor'un şans vermesi durumunda kadroda yer alabileceği ifade edildi.