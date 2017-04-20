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Tudor: Van Persie'nin çirkefliklerine kanmayın

Tudor, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını Van Persie'nin oyunlarına kanmamaları konusunda uyardı.

Tudor: Van Persie'nin çirkefliklerine kanmayın
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Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.

YAPTIĞI ÇİRKEFLİKLERE KANMAYIN

Hırvat teknik adam, Hollandalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine kışkırtıcı tarafını kullanabileceğini oyuncularına anlatırken, "Sakın oyunlarına gelmeyin. Yapacağı çirkefliklerin tuzağına düşmeyin" uyarısında bulundu.

DİKKATLİ OLUN

Genç çalıştırıcı, defans oyuncularını da Van Persie için uyarırken, "Bu tip oyuncular, hakem görmeden her türlü şeyi yapabilir. Dikkatli olun. Zorlu maçta eksik kalmamız aleyhimize olur" değerlendirmesini yaptı. 

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