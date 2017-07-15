Tudor'un kozu Belhanda

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler rövanşa çevrildi. Teknik direktör Igor Tudor, Perşembe günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Belhanda'ya güveniyor.

TOPLAR BELHANDA'DA BULUŞACAK

Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Faslı oyuncu, rövanşta Tudor'un en büyük kozu olacak. İlk mücadelede hücumda organize olamadıklarını düşünen Hırvat teknik adam, Belhanda'nın takıma katılmasıyla daha etkili bir hücum organizasyonu oluşturacaklarını düşünüyor.

Ataklarda topun Belhanda ile buluşturulmasını isteyen Tudor, kanatlarda forma giyen Rodrigues ve Yasim Öztekin'in Gomis'e pozisyon yaratmasının golü getireceğini düşünüyor. Fransız golcüye daha çok pas ulaşmasını isteyen Tudor, Östersunds'u baskı altına almaları halinde tur için gerekli skorun elde edileceği fikrinde.