Tudor'un önünde 85 kişilik transfer listesi var

Galatasaray bu sene transfer için startı erken verdi. Cim-Bom'da mali ve idari yönden ibra olan Başkan Dursun Özbek, önümüzdeki sene dört dörtlük bir takım kurulması için talimat verirken, Florya'da çok detaylı bir araştırma yapıldığı belirtildi.

TOPLAM 85 KİŞİLİK FUTBOLCU HAVUZU

Transfer için iki farklı kanaldan hareket edilirken ilk planda transfer edilecek futbolcularla ilgili 70 kişilik bir oyuncu havuzu oluşturulduğu belirlendi.

İzleme komitesi, Tudor'a bu listeyi sunarken, Hırvat teknik adamın taleplerine göre çalışmaların başlayacağı vurgulandı.

Galatasaray'da transferin bir diğer ayağında ise menajerler tarafından önerilen futbolcular var. Bununla ilgili de 15 kişilik bir liste olduğu öğrenildi. Böylece Galatasaray'da yaz dönemi için 85 kişilik oyuncu havuzu kuruldu.

7 İSİM ALINACAK

Tudor'un tercihlerine göre transferi düşünülen isimlerle temasların hemen kurulduğu ve birkaç hafta içinde fotoğrafın netleşeceği belirtildi.

Galatasaray'da gelecek sezon için en az 7 transfer planlandığı öğrenildi. Gidecek-gelecek futbolcuların maliyetlerinde son derece hassas davranan sarı-kırmızılıların, UEFA tarafından çizilen tablonun dışına çıkmayacağı ifade edildi.