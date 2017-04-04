Tudor'un oyuna sokmak istediği Sneijder tuvalete gitti

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Adanaspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

TUVALETE GİTTİ

Hırvat teknik adam, 64. dakikada Sneijder’i oyuna almak istedi. Tercüman Mert Çetin, Hollandalı futbolcuyu çağırmak için ısınan futbolcuların yanına gitti.

Ancak Sneijder, dakikalar önce tuvalet ihtiyacı için soyunma odasına gitmişti. 2 dakika sonra kenara dönen 10 numaralı futbolcu skor 4-0 iken ancak 68’de oyuna girebildi.

SNEİJDER'E ANTRENMAN GÖNDERMESİ

Öte yandan teknik direktör Igor Tudor, Sneijder tercihini, “Kim oynayıp oynamayacağı, antrenmanların sonunda aldığımız bir karar. Biliyorsunuz 11 kişi oynayabiliyor. Takımın en iyi 11’inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık” şeklinde yorumlayarak Hollandalı oyuncuya tavrını ortaya koydu.