Tudor'un planında Snejder'e yer yok

Galatasaray’da en çok merak edilen konu olan Wesley Sneijder’in geleceği ile ilgili kararı teknik direktör Igor Tudor verdi. Hırvat teknik adam, gelecek sezon planlamasında Hollandalı oyuncunun yer almadığını bildirdi.

BENİM SİSTEMİMDE 10 NUMARAYA YER YOK

Tudor, Sneijder’in kalması halinde kafasındaki takımı kuramayacağını açık açık dile getirdi. Başkan Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün’e konuşan genç teknik adam, “Sneijder çok önemli bir futbolcu ancak bir seçim yapmak zorundayız. Tempolu futbolda Sneijder’in bu fizik yapısıyla zorlanacağını düşünüyorum. Kaldı ki benim sistemimde 10 numaraya yer yok. Sneijder kalırsa futbol oynatamam” diye rapor sunduğu belirlendi.

YÜKSEK ÜCRETİ DE DÜŞÜNDÜRÜYOR

Böylece, geçtiğimiz günlerde Hollanda Milli Takımı’nda en fazla forma giyen isim olarak tarihe geçen ünlü futbolcunun Galatasaray’daki geleceği tehlikeye girdi. Sarı-kırmızılılar, Tudor’un oynatacağı sistemde Sneijder’e yer olmamasından dolayı yıldız futbolcunun biletini keserken, aldığı yüksek ücretin de bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

GELİR ELDE ETMEK İSTENİYOR

Sneijder’in Menajeri Guido Albers’in futbolcusuyla ilgili olumsuz düşünceden haberdar olduğu ve bu nedenle Sneijder’e hemen takım aramaya başladığı ortaya çıktı. Albers’in, ABD MLS ekiplerinden bazılarıyla temasa geçerek futbolcusuna takım aradığı bildirildi.

Galatasaray’da Bruma’nın ardından Sneijder’in satılmasıyla transfer için önemli bir kaynak oluşturulması planlanıyor.