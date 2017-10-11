Tudor'un puan kaybına tahammülü yok

Geride kalan 7 haftada tek puan kaybını Milli takım dönüşünde Antalyaspor deplasmanında yaşayan Sarı kırmızlılarda Hırvat teknik adam, derbi öncesi ayni şeyi yaşamak istemiyor.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİR

İlk yedi hafta sakatlıklar dışında neredeyse aynı kadro ile sahaya çıkan sarı kırmızılılarda, Tudor Atiker Konyaspor deplasmanında değişikliğe gidebilir.

FEGHOULİ'Yİ OYNATMAYI PLANLIYOR

Gomis'in ardından takımın en golcu ismi olan ve kendi kariyer rekoruna imza atan Tolga'nın sakatlığı sebebiyle forma giymesi zor görünüyor. Milli takım arasında tedavi olan ve dinlendirilen Tolga'nın derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Igor Tudor'un Tolga'nın yokluğunda yine Sofiane Feghouli'ye şans vermesi bekleniyor.

TUDOR'UN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Feghouili, Hırvat teknik adamın elini güçlendiriyor.