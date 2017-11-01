Tudor'un Serdar Aziz'i oynatmama nedeni

Igor Tudor'un sakatlığı olmamasına rağmen Serdar Aziz'i Trabzonspor kadrosundan bir anda çıkarması sürpriz olarak algıla Hırvat çalıştırıcının Serdar Aziz'i kadrodan niye kestiği ortaya çıktı.

Trabzonspor maçında Serdar Aziz’i yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un, bu kararının arkasından sürp perde arkası gelişmesi çıktı.

SAKATIM DİYORSUN İDMANLARA ÇIKIYORSUN

Hürriyet'in haberine göre; Tudor’un, Fenerbahçe derbisinin 19. dakikasında ‘Sakatım’ diyerek oyundan çıkan Serdar Aziz’in, hem sonrasında idmanlara çıkmasına kızdığı ve bu nedenle Trabzon’da oynatmadığı öğrenildi.

Serdar Aziz, derbide bir pozisyonda aldığı darbe sonrasında maça devam edemeyeceğini belirtip 19. dakikada oyundan çı sonrasında Serdar Aziz’in kontrolleri yapıldı. Önemli bir sakatlığı olmadığı ve Trabzonspor maçında oynayabileceği Tudor’a iletildi. tecrübeli futbolcu da hafta içinde antrenmanlara katıldı.

MADEM CİDDİ DEĞİLDİ NİYE OYUNDAN ÇIKTIN

Igor Tudor ise bu duruma, “Madem sakatlığı bu kadar ciddi değildi, neden oyundan çıktı? Ben futbolcumun sahada son an savaşmasını isterim” diye tepki verdi. Ve Hırvat teknik adam, bu prensipten hareketle, Serdar’a Fenerbahçe derbisinde kendini zo oyundan çıktığı için ceza kesip, Trabzon’da oynatmadı.