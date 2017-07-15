Tudor'un son şansı Östersunds maçı

Galatasaray'ın, mütevazı İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 yenilmesi UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en büyük sürprizi oldu.

ÖZBEK TUDOR'LA GÖRÜŞTÜ

Zayıf rakibi karşısında bir tek gol pozisyonu dahi üretemeyen ve savunmada saç baş yolduran hatalar yapan Galatasaray'ın bu görüntüsü taraftarların tur için ümitsizliğe kapılmasına yol açtı.

Hürriyet'in haberine göre; Dursun Özbek de takım uçağında son derece kızgındı. İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında basın mensuplarının hiçbir sorusuna yanıt vermeyen Dursun Özbek, uçakta Igor Tudor ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Östersunds yenilgisi G.Saray camiasında Igor Tudor'a olan güvenoyunu iyice azalttı. Sarı kırmızılı takımın başındaki 14 maçtan 7'sini kazanan, buna karşın 6'sını kaybedip, 1'inde berabere kalan Tudor'nu galibiyet yüzdesi yüzde 50'ye düştü.

Sneijder'i dışlayan Hırvat hocanın, Östersunds bozgunu sonrasında, "Kompakt bir futbol oynadık" diye konuşması tepkileri daha da artırdı.

İLK HEDEF LUCESCU

Östersunds faciası, başkan Özbek’e geri adım attırdı. Rövanşta tur kaybedilirse Tudor’la yollar ayrılacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da fatura teknik direktör Igor Tudor'a kesildi.

Hırvat hocanın, sıradan bir rakibe bile çare üretememesi yönetimin güvenini sarstı. Daha önce sezonu Tudor ile tamamlayacaklarını açıklayan başkan Dursun Özbek'in fikrini değiştirerek B planı için talimat verdi.

Östersunds ile haftaya oynanacak rövanşta tur kaybedilirse Tudor'la yollar büyük olasılıkla ayrılacak. Yerine ilk aday ise Mircea Lucescu.