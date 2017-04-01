Tudor'un transfer kriteri Elmander

Geçtiğimiz hafta Tudor'un sunduğu rapor ve takviye beklediği mevkiler için isteklerini sıralamasının ardından yönetim de görüşmelere başladı.

2017-18 sezonunda şampiyonluğa ulaşmak adına yönetimden 6 transfer talep eden Tudor, her mevkii için oyuncu modellerini açık ve net şekilde sıraladı.

TUDOR İSTEDİĞİ TRANSFERLERİ TARİF ETTİ

Herhangi bir oyuncu üzerinden konuşmayan Tudor, G.Saray'da görmek istediği futbolcu modelini ve kriterlerini yönetime şöyle tarif etti:

"Bana fizikli, güçlü, disiplinli futbolcular gerekli. Alacağımız her futbolcu ismi ne olursa olsun önce bu kriterlere uymalı. Mücadele gücü yüksek, sahada savaşan, sağlam bir Galatasaray takımı oluşturacağım. Sorunlu yada disiplin konusunda problemi olan futbolcu da istemiyorum. Takım bütünlüğünü bozmayacak, karakterli futbolcuların olması da benim için çok önemli. 23-24 kişilik bir futbolcu kadrosu benim için yeterlidir. Antrenmanda kenarda oturan adam istemiyorum"





AKILLARA ELMANDER GELDİ

Tudor'un tarif ettiği oyuncu modeli ise Galatasaray yönetimine yakın geçmişten Johan Elmander ismini hatırlattı.

Elmander, fizik gücü, disiplini ve sonuna kadar savaşan yapısı ile Galatasaray yönetiminin 'rol model' oyuncusu haline geldi. Sarı kırmızılılar, İsveçli futbolcu örneğinden hareket ederek transfer rotasını belirleyecek.