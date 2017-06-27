Tudor'un yeni sezonda düşünmediği futbolcular

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, gelecek olanlara yer açmak için takımdan 'gönderileceklerin' listesi de netleşmeye başladı.

KİRALIKLAR YİNE YOLLANACAK

Teknik direktör Igor Tudor'un Florya'daki hazırlıkların birinci haftasında 8 oyuncu ile ilgili kararını verdiği belirlenirken, 1 oyuncu içinse 'bekle-gör' politikası izleyeceği öğrenildi. Buna göre geçtiğimiz sezon başka takımlara kiralanan Tarık Çamdal, Oğuzhan Kayar, Endoğan Adili, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan, Tudor'un da gözüne giremedi.

CAVANDA, DE JONG VE HAKAN'I DA İSTEMİYOR

5 oyuncu bu sezon da ya yine kiralık verilecek ya da satılacak. Tudor'un kontratları devam eden Luis Cavanda, Nigel de Jong ve Hakan Balta'yı da kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Bu oyunculardan da kulüp bulmaları istenecek.

DONK KARARSIZLIĞI

Talibi olana gitmesi için her türlü kolaylık sağlanacak. Hırvat çalıştırıcının, Real Betis'ten geri dönen Ryan Donk içinse henüz bir 'karar' veremediği ifade ediliyor.

Slovakya kampına götürülecek olan Hollandalı'nın takımda tutulup tutulmayacağı hazırlık maçlarında göstereceği performansa göre belli olacak.