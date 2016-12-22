Tunay Torun: Başakşehir şampiyon olabilir

Tunay, şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini ve Medipol Başakşehir'in performansını sürdürmesi halinde ligi zirvede bitirebileceğini kaydetti.

"BAŞAKŞEHİR BÖYLE GİDERSE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIR"

Turuncu-lacivertli takımın ligin geri kalan bölümünde iyi bir mücadele çıkardığını ve Abdullah Avcı'nın milli takımdan tanıdığı bir teknik direktör olduğunu aktaran Tunay, "Şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Medipol Başakşehir şu ana kadar çok iyi mücadele çıkardı. Abdullah Avcı, milli takımdan tanıdığım bir teknik direktör. Kendisinin nasıl çalıştığını biliyorum. Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyonluğa ulaşabilir. Lig çok çekişmeli geçiyor ve üst sıralardaki herkesin şampiyonluk şansı olacaktır." ifadelerini kullandı.