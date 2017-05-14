Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

KOCAMAN'IN YARDIMCISI TUNCAY ŞANLI

Gelecek sezon Fenerbahçe’nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman ile ilgili konuşan Büyüka, şunları söyledi: "Tuncay Şanlı’nın gelecek sezon Aykut Kocaman’ın yardımcısı olacağı konuşuluyor. Bana göre Aykut Kocaman oldu. Diğerini de göreceğiz"





LAKABI CESUR YÜREKTİ

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde bitmeyen enerjisi, takımı ateşleyen tarzıyla taraftarların 'Cesur Yürek' lakabını taktığı Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli camiada da oldukça sevilen isimlerden biri.