Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u bir darbe daha aldı

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor, evinde lider Afjet Afyonspor'a 2-1 mağlup oldu.
3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, 32. dakikada Hüseyin 'le 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 40'ta Yener ile 89'da Oltan'ın golleri konuk ekibe üç puanı kazandırdı.
Gergin geçen mücadelede ev sahibi ekipte Ahmet ve Coşkun kırmızı kart gördü. Afyonspor adına ise Uğur 81'de takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 36 puanda kaldı. Afyonspor 47 puanla liderliğini sürdürdü.