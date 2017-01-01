Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u iddiasını sürdürüyor

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

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Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u iddiasını sürdürüyor

Sezona teknik direktör İsmail Cem Cambaz yönetiminde başlayan ve ligin  9. haftasında eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ile anlaşan yeşil-siyahlı kulüp,  17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı.

İLK YARI ÇOK OLUMLU GEÇTİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ilk yarıyı iyi yerde bitirdiklerini, oyuncularının iyi mücadele  ettiğini söyledi.

Bazı kazanabilecekleri maçlarda puan bıraktıklarını anlatan Şanlı,  "Gruba baktığımızda üst sıralarda çok fazla puan farkı yok. Herkes birbirine  yakın. Eksiklerimiz vardı, onları gördük." dedi.

Şanlı, hem kendilerinin oyuncuları hem de oyuncuların kendilerini daha  iyi tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Neler istediğimizi biliyorlar. O açıdan ilk yarı çok olumlu ve güzel  geçti. Şimdi de çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarıda daha farklı, istekli  ve iyi futbol oynayan, fazla pozisyona giren ve gol atan bir takım oluşturmak  istiyoruz. Bunun için takviyelerimiz de var. Ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Şu  anda her şey yolunda, güzel gidiyor. Eksiklerimizin olduğu noktalara takviyelerle  beraber ikinci yarı daha iyi bir Sakaryaspor izlettirmek istiyoruz."


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