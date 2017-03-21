TÜRFAD'ın yeni başkanı Sinan Vardar oldu

18 yıl profesyonel futbolculuk kariyeri olan daha sonra da 5 futbol kulübünde başkanlık yapan Sinan Vardar, Türk futbolundaki hizmetlerine artık TÜRFAD Başkanlığı ile devam edecek.

Bugün Beylerbeyi'nde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Türk futbolu üzerine önemli açıklamalarda bulunan Sinan Vardar son günlerde sıkça konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığı konusuna da açıklık getirdi.

İşte o açıklamalar;

"Öncelikle buraya gelen tüm basın mensuplarına ve TÜRFAD yönetimine teşekkürlerimi arz ediyorum. TÜRFAD gibi önemli bir oluşumun başkanı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar Türk futbolu adına birçok hizmetlerim oldu. 18 yıl profesyonel futbol oymadıktan sonra 5 kulüpte başkanlık yaptım. Türk futboluna yüzlerce genci kazandırdım. Bugün de aynı heyecanla ve istekle Türk futbolu adına önemli hizmetlerde bulunmak istiyorum."

"Benim ve ekibimin kafasında yüzlerce proje var, bunların hepsini hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Biz Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, Türk futbolunun kalkınması, gelişmesine uluslararası alanda başarıya yönelik çalışmalar yapmak, spor kulüplerine, özel ve tüzel kişi ve kamu kurum ve kuruluşlarına, Türkiye Futbol Federasyonuna görüş bildirmek, destek vermek, işbirliğinde bulunmak, dernek üyelerinin sosyal ve sportif hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımda bulunmak, yerel veya ulusal düzeyde toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak çözümler üretmek, destek vermek ve faaliyette bulunmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız."

"Tabi değiştirmek istediğimiz başka şeyler de mevcut. Mesela eskiden Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde delegesi olan kurumlar vardı. TÜRFAD olarak biz de bunlardan birisiydik. Ama bugün ne biz ne de birçok dernek Federasyon seçimlerinde söz hakkına sahip değil. Yani düşünebiliyor musunuz futbolun içinden gelmiş yıllarca önemli hizmetlerde bulunmuş insanlar federasyon başkanını seçerken oy kullanamıyor. Ülke futbolunun yönetilmesinde futboldan gelen insanlara çok ihtiyacımız var. Bu sebeple de bizim gibi köklü dernekleri görmezden gelmek doğru bir davranış olmaz. Bu sistemin düzelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Türk futbolundaki sistemsizliği çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ben buna inanıyorum, bu konudaki en büyük şansımız futbolu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımızın olması. Allah'ın izniyle doğru yapılan hamlelerle Türk futbolunu özlenen başarı dolu yıllara ulaştırabiliriz."





TFF BAŞKANLIĞI İÇİN NE DEDİ?

"Geçtiğimiz günlerde bir TV programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğumu söyledim. Bunu söylerken tek düşüncem artık Türk futbolunun futboldan gelen insanlar tarafından yönetilmesini istememdi. Daha önce Rıdvan Dilmen'in de başkanlığa dair bir açıklaması olmuştu. Kendisini de tebrik ediyorum. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunmuş insanların artık taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyorum. Bugün Türk futbolunu Sinan yönetmiş, Rıdvan yönetmiş ben bunda değilim. Tek derdim futbolun içinden gelen insanların futbolu yönetmesi ve buna uygun bir plan program ile çalışılması. Bugün buraya gelip beni dinleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. TÜRFAD olarak şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olacağımızdan siz değerli basın çalışanlarına ve tüm spor camiasına kapımız her zaman açık olacaktır."