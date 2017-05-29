Turgay Demir: Vida Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 3. yıldızı takan siyah beyazlılar için ilk transfer haberi de geldi.

A Spor ve Beşiktaş yorumcusu gazeteci Turgay Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın ilk transferini açıkladı.

VİDA TRANSFERİ BİTTİ

Demir yayında, ''Beşiktaş, ilk transferini yaptı, Domagaj Vida çok yakında açıklanacak, Mitrovic olmadı belki ama kimse merak etmesin savunmayı Beşiktaş güçlendirecek. Aylar önce Vida transferi bitti, UEFA kriterleri nedeniyle açıklanamamıştı ama ben buradan açıklıyorum. Vida yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.'' dedi.

Dinamo Kiev forması giyen 28 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nın da savunmadaki değişmezleri arasında.

1.84 cm boyundaki oyurcu bu sezon Kiev formasıyla 39 maça çıkarken, 4 gol attı, 5'te sarı kart gördü.