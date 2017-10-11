Türk hakem Çin'e transfer oldu

Çin Futbol Federasyonu ülkedeki maçlarda yaşanan hakem sorunlarını gidermek için yabancı hakem transferi kararı almıştı.

Birkaç hafta önce alınan kararın ardında elit kategorideki hakemlere teklif sunmaya başlandı.

2 MAÇ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Elde edilen bilgiye göre ilk isim Bundesliga’da görev yapan Türk asıllı hakem Deniz Aytekin oldu. Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi’nde 2 maç yönetmek için anlaşma sağladı.

Aytekin 22 Ekim’de Chongqing Dangdai Lifan ile Shanghai Shenhua arasında oynanacak maçı yönetecek.

Daha sonra ise Beijing Guoan ve Chongqing Dangdai Lifan maçını yönetecek. Listeye yakında başka hakemlerin de eklenmesi bekleniyor.