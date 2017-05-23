Türk iş adamı takımın başına Kewell'ı getirdi

Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı iş adamı Ziya Eren'in 2016 yılında satın aldığı İngiltere 2. Ligi ekibi Crawley Town'ın başına teknik direktör olarak Harry Kewell'ın getirildiğini resmen duyurdu.

Crawley Town İngiltere 2. Ligi'nde sezonu geçici teknik direktör Matt Harrold ile tamamladı.

LEEDS UNITED TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı zamanda Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı dönemde, yarı finalde karşılaşan Leeds United'ın taraftarlarından da sosyal medyada Kewell'a tepki geldi.

Galatasaray ve Leeds taraftarları arasında yaşananların ardından Harry Kewell'ın, bir Türk başkana sahip Crawley Town'ın başına geçecek olmasına İngiliz taraftarlar tepki gösterdi. Sosyal medyada, ''Bu hiç hoş bir haber değil'', ''Umarım burada da başarılı olamaz'' şeklinde mesajlar paylaşıldı.

KEWELL SADECE 2 GALİBİYETLE AYRILDI

Kewell, Watford'un U 23 takımınında sezona başlamış ancak alınan 2 galibiyetin ardından Nisan ayında görevinde ayrılmıştı.

2008 - 2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Kewell ayrılık sonrası, ''Watford'a bana böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum. Takım ve futbolcular için her şeyin en iyisini diliyorum. Bir sonraki deneyimim için sabırsızlıkla bekliyorum'' şeklinde konuşmuştu.