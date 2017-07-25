Türk oyunu Zula şampiyona düzenliyor

Yüzde 100 Türk yapımı ilk ve tek MMOFPS oyunu Zula, Türkiye ve dünyada hızla büyüyor.

Dünyada 100’den fazla ülkede ve 11 dilde oynanan oyun, 5 milyon oyuncu sayısını aştı.

ŞAMPİYONA İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

www.zulaoyun.com adresinden ücretsiz indirilen oyunun yaratıcısı InGame Group, İstanbul’da düzenlenecek Zula Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Dünyada gittikçe daha fazla izleyici bulan, sponsorların dikkatini çeken e-spor takımları Türkiye’de de çok konuşulmaya başladı.

InGame Group Yöneticisi Özgür Soner Zula’nın bu konuda e-sporcuları desteklediğini söyledi:

EN BAŞARILI ZULACILAR TÜRKİYE'YE GELECEK

Soner, ”Zula e-spor alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Oyunun oynandığı tüm ülkelerde yapılan turnuvalarla en iyi Zula oynayanlar ödüllendiriyor. Şu anda Avrupa, Latin Amerika ve Güney Amerika'da Zula turnuvaları başladı. 2018 yılında bütün ülkelerin yarışacağı dev bir organizasyonla herkesi bir araya getirip bir Dünya Şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Bunun ilki oyunun ana vatanında yani Türkiye'de olacak. Dünyanın her yerinden en başarılı Zulacılar Türkiye’ye gelerek Türkiye’nin tanıtımına büyük destek verecek.” dedi.