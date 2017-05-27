Türk Telekom Arena'nın adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Türkçe'de böyle bir kelime yok. Statlardan Arena ismi kalkacak" açıklamasının ardından ilk harekete geçen kulüp Galatasaray'da.
ARENA KALKTI
Toplantı kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Türk Telekom Arena’nın ismini değiştirme kararı alındı.
Galatasaraylı idareciler, bundan sonra stadının adının ''Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'' olduğunu açıkladı.
BU KEZ YUNANCA
Öte yandan ''Arena''nın yerine getirilen ''Stadyum'' kelimesinin de Türkçe olmaması dikkatlerden kaçmadı.
İLK DEĞİŞİKLİĞİ G.SARAY YAPMIŞ OLDU
Erdoğan'ın talimatının ardından stadının ismini değiştiren ilk kulüp Galatasaray oldu.