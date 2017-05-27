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Türk Telekom Arena'nın adı değişti

Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena’nın adının "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Türk Telekom Arena'nın adı değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Türkçe'de böyle bir kelime yok. Statlardan Arena ismi kalkacak" açıklamasının ardından ilk harekete geçen kulüp Galatasaray'da.

ARENA KALKTI

Toplantı kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Türk Telekom Arena’nın ismini değiştirme kararı alındı.

Galatasaraylı idareciler, bundan sonra stadının adının ''Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'' olduğunu açıkladı.

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Öte yandan ''Arena''nın yerine getirilen ''Stadyum'' kelimesinin de Türkçe olmaması dikkatlerden kaçmadı.

İLK DEĞİŞİKLİĞİ G.SARAY YAPMIŞ OLDU

Erdoğan'ın talimatının ardından stadının ismini değiştiren ilk kulüp Galatasaray oldu.

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