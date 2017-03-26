Türkiye Dünya Kros Bayrak Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Atletizmde Kros Milli Takımı, dünya üçüncüsü olarak tarihe geçti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Uganda'nın başkenti Kampala'da, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda, Türkiye, bronz madalya kazandı.

60 ülkeden 557 atletin katıldığı organizasyonda, Kenya asıllı 5 milli sporcu ile yarışan Türkiye, karışık takım kategorisinde Yasemin Can, Meryem Akdağ, Aras Kaya ve Ali Kaya ile 3. sırada yer alarak bir ilke imza attı. Her sporcunun 2'şer kilometre olmak üzere toplam 8 kilometre koştuğu yarışta, bitiş çizgisini 22 dakika 37 saniyede gören ay yıldızlı ekip, Türkiye'ye şampiyonadaki, ilk madalyasını kazandırdı.

Bu kategoride Kenya Milli Takımı, 22.22'lik derecesiyle birinci olurken, ikinciliği ise 22.30 ile Etiyopya elde etti.