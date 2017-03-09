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Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 2 sıra gerileyerek 26'ncılığa düştü.

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Türkiye FIFA sıralamasında 2 sıra geriledi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi.

İLK 10 DEĞİŞMEDİ

Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. 

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Arjantin  1644    -
2 Brezilya 1534    -
3 Almanya  1443    -
4 Şili
 1389    -
5 Belçika
 1379    -
6 Fransa  1318    -
7 Kolombiya 1312    -
8 Portekiz 1240    -
9 Uruguay 1200    -
10 İspanya 1162    -
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