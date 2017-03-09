Türkiye FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi.
İLK 10 DEĞİŞMEDİ
Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10'unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.
Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1644
|-
|2
|Brezilya
|1534
|-
|3
|Almanya
|1443
|-
|4
|Şili
|1389
|-
|5
|Belçika
|1379
|-
|6
|Fransa
|1318
|-
|7
|Kolombiya
|1312
|-
|8
|Portekiz
|1240
|-
|9
|Uruguay
|1200
|-
|10
|İspanya
|1162
|-