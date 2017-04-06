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Türkiye FIFA sıralamasında 4 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı 4 sıra çıkarak, 22. oldu.

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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan son dünya sıralamasına göre, geçen ay 26. sırada yer alan Türkiye, 4 basamak yükseldi.

TÜRKİYE 4 BASAMAK YÜKSELDİ

Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu. 

Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. 

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak. 

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Brezilya 1661     1
2 Arjantin 1603   -1
3 Almanya  1464    -
4 Şili
 1403    -
5 Kolombiya
 1312    2
6 Fransa  1294    -
7 Belçika 1281   -2
8 Portekiz 1259    -
9 İsviçre 1212    1
10 İspanya 1204    -
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