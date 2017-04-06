Türkiye FIFA sıralamasında 4 basamak yükseldi

1 Deniz Naki'ye terörden hapis cezası Mahkeme, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'ye "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

2 Josef de Souza: Açıkçası Van Persie eskisi gibi değil Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Van Persie'nin eski gücünde olmadığını söyledi.

3 Galatasaray'a 1 ay sonra 300 milyon lira geliyor G.Saray, bir emlak firmasıyla yapılan anlaşma gereği 1 ay sonra gelecek 300 milyon lirayı beklerken UEFA'dan men konusunu da netleştirdi.

4 Fenerbahçe'ye Ospina müjdesi Önümüzdeki sezon kaleyi güvence altına almak isteyen F.Bahçe yönetiminin, Ospina için Arsenal Kulübü ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti.

5 Tudor'un Chedjou kararı Tudor, sağlık heyetini 'oynayabilir' raporu vermesine rağmen ağrıları olduğunu söyleyip Trabzon'a gitmeyen Chedjou'yu kafasından sildi.

6 Advocaat: Stoch umrumda değil Stoch hakkında konuşan Advocaat, "Birini eleştirecekse niye oynamıyorum diye kendini eleştirsin" diyerek oyuncusuna ateş püskürdü.

7 Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet Premier Lig'de Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in bir gol, bir de asist yaptığı maçta West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.

8 Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon Serideki üçüncü maçta konuk olduğu Valencia'yı 63-58 mağlup ederek durumu 2-1 yapan Unicaja Malaga, ULEB Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

9 Kayserispor'u eleyen F.Bahçe yarı finale yükseldi 3-0'ın rövanşında sahasında ağırladığı Kayserispor'u aynı skorla deviren Fenerbahçe, yarı finale yükselerek Başakşehir'in rakibi oldu.