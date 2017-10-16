Türkiye FIFA sıralamasında 6 basamak geriledi

FIFA, Ekim ayı sıralaması açıklandı. Dünya Kupası eleme grubundaki son iki maçında bir puan alabilen Türkiye 6 sıra gerileyerek 33'üncü basamağa indi.

SERİBAŞI ÜLKELER BELİRLENDİ

Türkiye, UEFA ülkeleri arasında da 21'inci durumda. Bu sıralama, FIFA 2018 Dünya Kupası elemelerinde Avrupa'dan play-off'a kalan 8 takımın içindeki seribaşı ülkeleri de belirledi.

Yarın Türkiye saatiye 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine İsviçre, İtalya, Hırvatistan ve Danimarka seribaşı olarak girecek. Bu ülkeler, seribaşı olmayan Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile eşleşecek. 7 sıra tırmanan Danimarka, üç basamak düşen Kuzey İrlanda'nın yerine seribaşları arasına girdi.

İLK 6 DEĞİŞMEDİ, İSPANYA TOP-10'A DÖNDÜ

FIFA sıralamasında ilk 6 ülke değişmedi ve Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika ve Polonya yerlerini korudu. Fransa 1 sıra yükselip yedinciliğe, İspanya üç basamak tırmanarak sekizinciliğe çıktı.

Şili ve Peru ile tamamlanan ilk 10'dan düşen İsviçre 11.sırada. Daha sonraki ülkeler şöyle: 12-İngiltere, 13-Kolombiya, 14-Galler, 15-İtalya, 16-Meksika, 17-Uruguay, 18-Hırvatistan, 19-Danimarka, 20-Hollanda