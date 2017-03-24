Türkiye - Finlandiya - CANLI SKOR

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Maç sonucu: Türkiye 2-0 Finlandiya

87' Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta sol Volkan'ın sol kanattan yaptığı orta diğer kanada açıldı. Bu topu alan Arda'nın ortasında Enes'in indirdiğe topta Emre'den önce savunma araya girdi.

80' Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken 2-0'lık üstünlğümüz devam ediyor.

72' Finladiya bu dakiklalarda risk alarak takım halinde yüklenmek istiyor. Emre Mor oyuna girdi.

65' Finlandiya kanatlardan gelerek baskı kurmak istiyor ancak başarılı pas trafiğiyle oyunu rahatlatıyoruz.

56' Bu dakikalarda rakibe önde baskılı uyguluyoruz. Konuk takım çıkmakta zorlanıyor.

51' Finlandiya ikinci yarıya risk alarak başladı ve hızlı ataklar oluşturmak istiyor ancak savunmada başarılıyız.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İlk yarı sonucu: Türkiye 2-0 Finlandiya

43' Gelişen Finlandiya atağında Kari Arkivuo'nun sağ kanattan ortasında savunmamız topu karşıladı. Devam eden pozisyonda Perparim Hetemaj'ın ceza sahası dışından vuruşu üst direkten geri döndü.

37' Gelişen Türkiye atağında Arda'nın sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Volkan'ın ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu Olcay kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

29' Bu dakikalarda Finlandiya oyuna karşılık verdi. Konuk ekip kanatlardan gelerek pozisyon arıyor.

21' Peş peşe gelen gollerden sonra etkili oynumuz devam ediyor. Mücadelede orta saha hakimiyetini elmize aldık.

13' GOOOOOOOLLLLLL... Türkiye 2-0 Finlandiya (Cenk Tosun)

Selçuk'un sağ kanattan kullandığı kornerde Cenk ön direkte kafayı vurarak kendisinin ve takımımızın ikinci golünü attı.



9' GOOOOOLLLL... Türkiye 1-0 Finlandiya (Cenk Tosun)

Gelişen Türkiye atağında İsmail'in sol kanattan ortasında ön direkte Olcay'dan seken topu arka direkte Cenk tamamladı ve Millerimizi 1-0 öne geçirdi.



5' İlk dakikalarda iki takım da orta alanda topa sahip olmakta zorlanıyor.

1' Mücadale başladı. Milli Takımımıza başarılar dileriz.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, gruptaki 5. maçında Finlandiya'yı ağırlıyor.

İlk 4 maçında 5 puanla dördüncü sırada yer alan A Milli Takımımız, bir puan ve averajla beşinci durumdaki Finlandiya karşısında 3 puanı hedefliyor.

Milli Takımımız, bu akşamki rakibi Finlandiya ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 5'i Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 13 maçtan 6'sını Finlandiya, 4'ünü Türkiye kazandı.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, İsmail, Ömer, Mehmet Topal, Gökhan, Selçuk, Arda, Olcay, Yunus, Volkan Şen, Cenk

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Urunen, Ring, Lod, Hatemaj, Arkivuo, Matilla, Pukki, Pohjanpalo