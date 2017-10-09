Türkiye-İngiltere - CANLI SKOR

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20' Karşılaşmada henüz gol olmadı ancak Milli Takımımız çok istekli oynuyor. Bir topumuz direkten döndü ve oyunu sürekli İngiletere yarı sahasında oynuyoruz.

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçiliyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Ampute Milli Takımımıza başarılar dileriz.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda müthiş galibiyetler alarak finale çıkan Milli Takımımız, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Grupta 20 gol atan Milli Takımımız, çeyrek finalde de son şampiyon Rusya'yı yendi.

Oynadıkları futbol ve attıkları güzel gollerle adeta resital yapan Millilerimiz, izleyenleri mest etti.

Ampute Futbol Milli Takımımız, son olarak yarı finalde Polonya’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve İngiltere ile rakip oldu.