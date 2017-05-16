Türkiye İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, atletizm-para atletizmde birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılan ilk müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.



Erkekler 100 metre finalinde Türkiye'yi temsil eden Ramil Guliyev, 10.06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.



Kadınlar çekiç atmada yarışan milli atlet Kıvılcım Kaya Salman 67.41'lik derecesiyle gümüş ve kadınlar 100 metrede Mizgin Ay 11.71'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

HALTERDE BİR BRONZ

Bakü'deki Halter Arena'da yapılan müsabakalarda, Türkiye 2 kategoride 2 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.



Erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu toplamda 319 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Yüzmede 6 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya

Organizasyonun 4. gününde, Bakü Su Sporları Merkezi'nde yüzme müsabakaları yapıldı.



Kadınlarda, 100 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Gülşen Beste Samancı ise gümüş madalya kazandı. Viktoria Zeynep Güneş, 400 metre karışıkta da altın madalyanın sahibi oldu.



Oyunlarda kadınlar 200 metre serbest stilde mücadele eden Selen Özbilen altın, Gizem Bozkurt da gümüş madalya elde etti.



50 metre sırtüstünde ise Ekaterina Avramova altın, İlayda Kargın gümüş madalyaya ulaştı.



Kadınlar 4x100 metre serbest stilde ise İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz ve Ekaterina Avramova'dan oluşan milli takım, altın madalyanın sahibi oldu.



Erkeklerde, 200 metre kelebekte Kaan Özcan gümüş, Samet Alkan bronz madalya aldı.



100 metre kurbağalamada Demir Atasoy altın, Emre Sakçı ise gümüş madalya kazandı.



Ediz Yıldırımer 800 metre serbest stilde, İskender Başlakov da 50 metre sırtüstünde bronz madalyayı boynuna taktı.

Tekvandoda 4 madalya

Tekvandoda müsabakalarında, kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, İranlı rakibi Fatemeh Madahi'yi mağlup ederek finale çıktı. Milli sporcu, finalde Endonezyalı Dhean Fajrin'i yenerek altın madalya kazandı.



Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, ilk maçında Pakistanlı Ayesha Noor'u, yarı final maçında ise Endonezyalı Mariska Halinda'yı mağlup etti. Milli sporcu Zeliha, finalde İranlı Nahid Kiyanichandeh'e yenilerek gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.



Kadınlar 57 kiloda Durdane Altunel, yarı finalde Faslı Nada Laaraj'ı mağlup ettikten sonra çıktığı final karşılaşmasında Türk asıllı Azerbaycanlı sporcu Yaprak Eriş'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 54 kiloda mücadele eden Deniz Dağdelen, Afganistanlı Mohsen Rezaee ve Ürdünlü Almuatasembellah Abuzaid'i yenerek yarı finale yükseldi. Azerbaycanlı Gashim Magomedov ile yaptığı yarı final müsabakasında sakatlanan Deniz, karşılaşmayı kaybederek bronz madalya aldı.

Madalya tablosunda ilk 5 şu şekilde

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Türkiye 43 40 32 115

2 Azerbaycan 41 24 16 81

3 İran 10 12 15 37

4 Özbekistan 7 9 18 34

5 Endonezya 6 18 18 42