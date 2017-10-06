A Milli Takım İzlanda'ya farklı kaybetti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Takımımız, Eskişehir'de İzlanda'yı konuk etti.

İLK YARIDA 2 GOLE ENGEL OLAMADIK

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na gidebilmek için mutlaka kazanması gereken Milli Takımımız, karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda topa hakim olan taraf olmamıza rağmen golü bulamadık.

Türkiye-İzlanda maçından kareler

İzlanda ise ilk yarıda yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başardı. 32. dakikada hızlı çıkan İzlanda'da arka direkte topla buluşan Gudmundsson, meşin yuvarlağı filelerimize gönderdi. Bu golden 7 dakika sonra yine savunmamızın hatasında Bjarnason skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle ilk yarıyı İzlanda 2-0 önde kapattı.

İZLANDA FARKI 3'E ÇIKARDI

2-0 geride olan Milli Takım'da oyuna Nuri'nin yerine Ozan Tufan girdi. İzlanda 3'ü golü ise 50. dakikada geldi. Gunnarsson'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu iyi takip eden Arnason kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Skorun dezavantajıyla oyundan tamamen düşen Milliler, ikinci yarıda varlık gösteremedi. İzlanda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DÜNYA KUPASI HAYAL OLDU

İzlanda'ya yenilen A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını matematiksel olarak kaybetti. Lider olan takımın direkt gideceği, ikinci olanın ise play-off oynayacağını grupta 14 puanı bulunan Türkiye'nin, İzlanda'nın 19, Hırvatistan ve Ukrayna'nın 17 puana yükselmesiyle turnuvaya katılma şansı kalmadı.

334 BİN NÜFUSLU İZLANDA'YA YİNE YENİLDİK

80 milyon nüfusa sahip Türkiye tarihi boyunca birkaç büyük turnuvaya katılabilirken, 334 binlik İzlanda, son yıllardaki çıkışıyla adından söz ettiriyor. EURO 2016'da adeta bir peri masalı yaşayarak çeyrek final oynayan Kuzey ekibi, A Milli Takımımızı da son dönemde sık sık yeniyor.

Milli Takımımızı 3-0 yenen İzlanda, grubun ilk maçında da sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan EURO 2016 Elemeleri'nde de İzlanda karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştık.